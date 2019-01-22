بعد حرب دامية... مشروع سكة حديد بين إثيوبيا وإريتريا بدعم إيطالي

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن اهتمام حكومته بتغطية تكاليف دراسة جدوى مشروع السكك الحديدية الذي يربط إثيوبيا بإريتريا.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، في العاصمة الإيطالية روما، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

من جانبه، قال أبي أحمد: "نحن متحمسون ونقبل بشرف عظيم خطة إيطاليا لتوسيع دعم خطتنا لربط أديس أبابا بمصوا عبر السكك الحديدية".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحفي إنه أجرى مناقشة مثمرة مع الوكالات الدولية والحكومة الإيطالية، مشيرا إلى أن النقاش الذي أجراه مع نظيره الإيطالي كان شاملا ووافيا على وجه الخصوص ومهما من أجل ارتقاء العلاقة الثنائية بين البلدين إلى المستوى المطلوب.

كما وافقت الحكومة الإيطالية، على دعم مشاريع إثيوبيا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي للأطفال في المدارس وإعادة تأهيل الجنود الإثيوبيين الذين عادوا من الحدود الإثيوبية — الإريترية عقب اتفاقية السلام بين البلدين.

في السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل، أن مشروع سكة حديد إثيوبيا إريتريا كان من أهم المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماعات السابقة بين البلدين.

وأضاف أن المشروع له أهمية كبيرة ودور هام في عملية التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية.

وقال عبر تويتير "يعد مشروع سكة حديد إريتريا-إثيوبيا الذي أثير في مناقشات روما بين رئيس الوزراء الإيطالي والإثيوبي جزءا لا يتجزأ من قطاعات التعاون المحتملة بين الدول الثلاثة التي تم استكشافها في الاجتماعات السابقة، حيث يعتمد التنفيذ على دراسة الجدوى".

ووقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاقية جدة للسلام برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتنتهي حرب دارت رحاها في الفترة بين عامي 1998 و2000 وقتل فيها نحو 80 ألف شخص. واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 لكن سرعان ما أصبح البلدان خصمين لدودين.