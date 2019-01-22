نائب الرئيس الإيراني: طهران ستجتاز الحظر بإمكانياتها المحلية

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، أن إيران ونظرا لطاقاتها الوفيرة، غير قابلة للحظر، وأن الشعب الإيراني سيتخطى الحظر المفروض من جانب الأعداء معتمدا على إمكانياته المحلية.

وأضاف جهانغيري، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح مشروع إنتاج الصلب في منطقة بردسير، التابعة لمحافظة كرمان (جنوب شرق) على أعتاب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الاسلامية: "من أجل إحباط مفعول الحظر، يجب علينا أن نسير في طريق التنمية وأن نتحلى بالاعتماد على الذات وعدم استصغار أنفسنا، لأن إيران بلد كبير ذو إمكانيات هائلة"؛ بحسبة وكالة "إرنا" الإيرانية.

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وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية تعرف مشاكل الناس جيدا، وقد وضعت الخطط اللازمة للتغلب عليها وتنمية البلاد والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية من التصدير والاستيراد وكل مايهم شؤون المواطنين، وكذلك هناك ميزات طبيعية وغير طبيعية لإيران، والتي تعتبر العامل الأساسي لتنمية بلاده.

وقال جهانغيري إن إيران تحتل المركز الأول عالميا بالنسبة لاحتياطي النفط والغاز، وهي كذلك تمتلك موارد بشرية وكوادر كفوءة في جميع المجالات الصناعية والهندسية، واحتلت إيران المركز العاشر عالميا في إنتاج الصلب، في العام 2018؛ كما أنها تقف حاليا على المركز الثاني في إنتاج الصلب على شكل الحديد الإسفنجي، وتعد ضمن الدول القلائل التي باستطاعتها إنتاج محطات لتوليد الكهرباء، وكذلك إنشاء السدود.

واعتبر جهانغيري البرنامج النووي الإيراني بأنه كان ذريعة لفرض الحظر على بلاده، وقال إن أمريكا وخلال الأربعين عاما الماضية تشبثت بكافة الذرائع ضد الجمهورية الإسلامية، وأنهم لو أمعنوا النظر لعرفوا أن الحرب الاقتصادية غير مؤثرة حيث أن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، ومنذ العام 2012، بدأ يفرض حظرا قاسيا ضد إيران.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن امريكا لن تستطيع تحقيق أهدافها ما دام الشعب الإيراني متواجد على الساحة.