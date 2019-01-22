رئيسة جورجيا تريد الاندماج أكثر مع أوروبا

أكدت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، أن بلادها ترغب في الاندماج أكثر مع أوروبا، مشددة على أنه من المهم أن تؤدي تبليسي دورا أكبر وأكثر أهمية مع أوروبا.

أمستردام — سبوتنيك. قالت زورابيشفيلي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الثلاثاء في بروكسل "زيارتي اليوم مهمة جدا، خاصة بعد فوزي بمنصب الرئاسة، إنها زيارة نعطيها أولوية، ونحن نريد الاندماج أكثر مع أوروبا".

وأضافت زورابيشفيلي "جورجيا تشعر أنها بمنزلها هنا، ونحن نرحب بما قامت به المفوضية الأوروبية في الأشهر السابقة، وسنناقش التقدم المحرز في جورجيا والإصلاحات التي يجب أن تسير إلى الأمام".

وأكدت رئيسة جورجيا "نفكر معا في مستقبل علاقتنا، فمن المهم لجورجيا أن تلعب دورا مهما مع أوروبا"، موضحة "أوروبا كشعب وحكومة تدعم استقلاليتها وسيادتها، ونحن لا يهمنا النجاح بدون الاتحاد الأوروبي، فهذا شيء لا نستطيع تحقيقه لوحدنا ولكن معا، لذلك أشكر دعم أوروبا لبلادي".

وفازت زورابيشفيلي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في جورجيا أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتسعى رئيسة جورجيا لتعزيز علاقات تبليسي بالاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، وفقا لتصريحات أدلت بها بعد توليها منصب رئاسة البلاد.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تخصيص حزمة جديدة من القروض المالية إلى جورجيا تبلغ قيمتها 20 مليون يورو، وذلك لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات المالية.

وتحاول جورجيا منذ سنوات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووقعت اتفاقية شراكة في إطار الشراكة الشرقية مع بروكسل.

ومن ضمن استراتيجيات الاتفاقية العمل على مكافحة الفساد في البلاد، بينما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعميق العلاقة مع تبليسي تتمثل في إقرار الدول الأعضاء إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني جورجيا في عام 2017.