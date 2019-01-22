بومبيو: إيران "قوة شر" ونريد تحالفات قوية في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية دول مختلفة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك حاجة لبناء تحالفات قوية في المنطقة.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو: أية مباحثات بين أمريكا وروسيا يجب أن تبحث وقف انتشار الأسلحة النووية

القاهرة — سبوتنيك . وقال بومبيو، خلال مداخلة له في منتدى الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، "إيران قوة شر في المنطقة وسيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية معظم دول العالم الشهر المقبل في وارسو لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط".

وأضاف بومبيو "عدت للتو من جولة في الشرق الأوسط، وما أردت التأكيد عليه خلال زيارة كل بلد ولقاء كل زعيم أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأننا كنا ولا نزال قوة سلام في هذه المنطقة".

وأكد بومبيو "لن نتمكن من تحقيق ذلك بمفردنا بل نحن في حاجة إلى بناء تحالفات قوية في الشرق الأوسط لمواجهة التحديات في المنطقة وتحقيق الاستقرار، وتمكن دول المنطقة من حماية أنفسها".

وشدد وزير الخارجية الأميركي: "التهديد الذي يمثله الإرهاب الإسلامي المتطرف حقيقي، وكذلك التهديد الإيراني حقيقي"، متابعا: "التحديات في سوريا، واليمن، والميليشيات في العراق تحد من تحقيق الاستقرار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من مايو / أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق بشأن تسوية برنامج إيران النووي، الذي أبرمته السداسية الدولية ممثلة في روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا مع طهران في يوليو / تموز 2015.

وحول الأزمة في اليمن، قال بومبيو: "سأتحدث لمارتن غريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لاحقا، ويحدوني الأمل بأن يتحقق تقدم على هذا الصعيد".

وأضاف بومبيو: "قطعنا شوطا جيدا فيما يتعلق بمدينة وميناء الحديدة وحصلنا على التزامات حقيقية من كافة الأطراف، المؤسف هو أن الحوثيين خرقوا اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من يناير / كانون الثاني الحالي، باستخدام أسلحة إيرانية لقتل المواطنين بعد التوصل لاتفاق السويد المبرم في ديسمبر / كانون الثاني".