إجراء "غير مسبوق" من نتنياهو بخصوص قطر

اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إجراء جديدا، وغير مسبوق، ضد قطر.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، أن نتنياهو قرر منع دخول المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، عقب التصعيد الحدودي في وقت سابق من مساء اليوم.

وأفادت الهيئة الإسرائيلية في تغريده لها على حسابها الخاص في "تويتر"، أن نتنياهو قرر رفض تحويل الدفعة الثالثة من المساعدات القطرية للأهالي الفلسطينيين في القطاع، بعدما استهدف فلسطينيون ضابطا إسرائيليا عبر قناص فلسطيني استهدف رأسه، فأصيب بجراح متوسطة، ولكن الخوذة حالت دون مقتله.

בעקבות המתיחות בדרום: נתניהו הודיע הערב, כי העברת הכסף הקטרי שהיה צריכה להתבצע מחר לעזה תדחה בפעם השלישית החודש @gilicohen10 pic.twitter.com/zao8v24HFK — כאן חדשות (@kann_news) January 22, 2019

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن أحد أفراده تعرض لإطلاق نار، أثناء تصديه لرماة أحجار من الفلسطينيين عند السياج. مضيفا أن رصاصة قناص أصابت خوذته، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وأوردت صحيفة "معاريف" على صدر صفحتها، مساء اليوم، أن نتنياهو اتخذ هذا الإجراء، وبسرعة، بعدما أصيب ضابط إسرائيلي، جراء قنصه من فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ويذكر أن قطر قررت منح الأهالي الفلسطينيين حوالي 150 مليون دولار، على دفعات، وصل منها 30 مليون دولار، على دفعتين بالتساوي، الأولى أرسلت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والثانية مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم توافق إسرائيل على السماح بدخول الدفعة الثالثة لأكثر من مرة، وإن كان السماح الأخير بدخول تلك الأموال، كان مقررا له، غدا الأربعاء.