بوروشينكو يوقع قانونا حول نزع الألغام في دونباس

وقع رئيس أوكرانيا بيوتر بوروشينكو قانونا حول "العمل على مكافحة الألغام"، الذي ينظم إجراءات تنفيذ الأعمال لنزع الألغام في دونباس، حسبما ذكر موقع البرلمان الأوكراني.

© Sputnik . Natalia Seliverstova بالصور... الدفاع الروسية تنشر صورا جديدة لعملية نزع الألغام في تدمر

موسكو — سبوتنيك . وذكر الموقع اليوم الثلاثاء "عاد القانون مع توقيع الرئيس".

ووفقا للمذكرة التفسيرية للوثيقة، فإن أحد التهديدات الرئيسية في دونباس هي الألغام والقذائف غير المنفجرة وبقايا العبوات الناسفة.

وأضاف التقرير "في الوقت نفسه، بسبب عدم التنظيم في قضايا الإجراءات المتعلقة بمكافحة الألغام على المستوى التشريعي في أوكرانيا، يتم تنفيذ نزع ألغام غير منتظم للمنطقة، بشكل رئيسي على طول خط ترسيم الحدود".

وكانت رادا (البرلمان الأوكراني) قد وافقت على هذا القانون في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسوف يصبح ساري المفعول في اليوم التالي بعد النشر.