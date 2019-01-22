استئناف البحث غدا عن طائرة لاعب كرة قدم أرجنتيني مفقودة في بريطانيا

علقت الشرطة البحث عن طائرة خفيفة، تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي انضم حديثا إلى فريق كارديف سيتي الإنجليزي، بعد أن اختفت فوق القنال الإنجليزي، أثناء توجهها إلى عاصمة ويلز ليبدأ اللاعب اللعب مع الفريق.

وقالت شرطة جيرنسي مساء اليوم الثلاثاء "تم الآن تعليق عمليات البحث والإنقاذ بعد أن غربت الشمس".

وأضافت "الخطة الحالية تقضي بأن يستأنفوا البحث مع شروق الشمس غدا".

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) ٢٢ يناير ٢٠١٩

​وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللاعب الأرجنتيني، إيميليانو سالا، الذي يلعب مع فريق كارديف سيتي الإنجليزي اختفى خلال تحليقه بطائرة تدريبية فوق بريطانيا بعد أن كانت بطريقها من نانت في غرب فرنسا إلى مدينة كارديف في ويلز.

وبحسب الصحيفة، اختفت الطائرة من شاشات الرادار فوق منطقة بريطانية في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين.

وتقوم السلطات البريطانية والفرنسية بتمشيط المياه المقابلة لجزيرة جيرنسي بحثا عن الطائرة ذات المحرك الواحد.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019

​وقالت شرطة جيرنسي "في الوقت الحالي لم يتم العثور على أثر للطائرة المفقودة". ولم يعلق المسؤولون في نانت وكارديف سيتي.

وكان المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) قد انضم إلى نادي كارديف سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق نانت الفرنسي الأسبوع الماضي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو.