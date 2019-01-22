مسؤول: ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب مازال يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس أواخر الشهر الجاري، طبقا لما هو مقرر، في ظل دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "إن البيت الأبيض بعث بطلب إلى المسؤول عن النظام في مجلس النواب لإجراء "استعراض" خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير/ كانون الثاني، وفقا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق أذاعت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية نبأ تقديم الطلب.

© REUTERS / Joshua Roberts الرئيس الأمريكي يلغي مشاركة وفد بلاده في منتدى دافوس بسبب الإغلاق الحكومي

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد طالبت ترامب الأسبوع الماضي بإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جمع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات أخرى، باعتبار أن نحو ربع الحكومة الأمريكية مغلق منذ يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول.

ويتعين على ترامب أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا عن الدولة، لكن ليس مطلوبا منه بالضرورة أن يقدمه في خطاب يلقيه أمام المشرعين الأمريكيين في بث تلفزيوني مباشر.

وبعثت بيلوسي برسالة إلى ترامب يوم 16 يناير/ كانون الثاني الجاري حثته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونغرس مكتوبا.

وقام ترامب إثر ذلك بمنع رئيسة مجلس النواب من استخدام طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان، لزيارة القوات الأمريكية هناك.