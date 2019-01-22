مسؤول: ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "إن البيت الأبيض بعث بطلب إلى المسؤول عن النظام في مجلس النواب لإجراء "استعراض" خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير/ كانون الثاني، وفقا لـ"رويترز".
وفي وقت سابق أذاعت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية نبأ تقديم الطلب.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد طالبت ترامب الأسبوع الماضي بإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جمع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات أخرى، باعتبار أن نحو ربع الحكومة الأمريكية مغلق منذ يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول.
وقام ترامب إثر ذلك بمنع رئيسة مجلس النواب من استخدام طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان، لزيارة القوات الأمريكية هناك.
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