إثيوبيا تعفو عن 13 ألف متهم بالخيانة والإرهاب

ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا أصدرت عفوا عن أكثر من 13 ألف شخص، خلال الأشهر الستة الماضية، كانوا قد اتهموا أو أدينوا بالخيانة أو الإرهاب.

وكانت الحكومة السابقة قد صرحت، أن نحو 30 ألف شخص، منهم طلاب وزعماء معارضون وصحفيون ومدونون اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق، اندلعت، في عام 2015؛ بحسب وكالة "رويترز".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) نقلا عن بيان من مكتب المدعي العام "13200 شخص في الإجمال، حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء".

وبالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين، أعاد البرلمان الإثيوبي ، في يونيو/ حزيران الماضي، صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين، هما "جبهة تحرير أورومو"، و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، وإلى حركة "جينبوت 7" المعارضة في المنفى، التي كانت جميعها تعتبر في السابق، جماعات إرهابية.

وتجري الحكومة الإثيوبية، في الوقت الراهن، مشاورات مع ساسة معارضين وجماعات من المجتمع المدني لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.