شرطة نيويورك تعتقل 4 أشخاص بتهمة التآمر لتفجير "إسلامبرغ"

اعتقلت السلطات الأمريكية أربعة أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك، وقالت إن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب وكالة "رويترز"، قال باتريك فيلان قائد شرطة جريس في نيويورك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 23 يناير / كانون الثاني الجاري، إنه تم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة أوديسي أكاديمي في جريس زميلا له على صورة لطالب آخر وقال: "إنه يبدو كمطلق النار المقبل في المدرسة، أليس كذلك".

© Fotolia / mario beauregard شرطة نيويورك تؤكد أن إرسال الطرود المشبوهة عمل هدفه "الترويع"

وتم إبلاغ أمن المدرسة بهذا الكلام، حيث قامت الشرطة المحلية بالتحدث مع الطالب، الذي كانت معه الصورة ومع الطالب الذي كان فيها.

وقادت تحقيقات الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص بينهم الطالب، الذي كانت معه الصورة.

واتهمت السلطات القضائية في نيويورك الموقوفين بحيازة غير مشروعة للأسلحة والتخطيط لمهاجمة قرية "إسلامبرغ" التابعة لمدينة تومبكينس في الولاية ذاتها، وذلك من خلال تنفيذ تفجيرات فيها.

وضبط أفراد الشرطة مع المتهمين عبوات ناسفة يدوية الصنع مربوطة مع بعضها بأشرطة لاصقة.

وخططت المجموعة لمهاجمة بلدة "إسلامبرغ"، وهي جيب صغير في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك.

وتأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين السود.

وكانت "إسلامبرغ" هدفا في الماضي، فقبل نحو عامين، عوقب رجل من تنيسي بالسجن نحو 20 عاما بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة البلدة.