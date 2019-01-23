"النواب الأمريكي" يقر تشريعا بشأن الانسحاب من "الناتو"

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

© Sputnik . Stringer "الناتو" خائف من خطوات ترامب المستقبلية

قالت صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية، إن مجلس النواب الأمريكي أقر، أمس الثلاثاء 22 يناير / كانون الثاني الجاري، تشريعا ينص على منع إدارة ترامب من إنفاق أي أموال فيدرالي في عملية انسحاب واشنطن من حلف "الناتو".

وشمل التشريع انتقاد ترامب بسبب هجومه المتتالي على التحالف الاستراتيجي (حلف الناتو)، والاقتراحات، التي ربما تقود إلى الخروج منه.

وتم تمرير التشريع بأغلبية 357 صوتا، مقابل 22 صوتا، وكانت كل الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.

ويمتلك الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، لكن التشريع يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، منذ انتخابات التجديد النصفي، التي جرت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأبلغ ترامب مستشاريه عدة مرات خلال العام 2018 بأنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي، حسبما ذكر تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بينما يواصل توبيخه للشركاء في الحلف علنا لضعف إنفاقهم على الدفاع.

وذكرت "واشنطن بوست" أن التشريع، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ لاعتماده، يؤكد دعم النواب للحلف.