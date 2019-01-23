أفغانستان تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي... الرئيس يتوجه إلى سويسرا

توجه الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، صباح اليوم الأربعاء 23 يناير / كانون الثاني الجاري، إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادي، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER لقد تغيرت خطط الوزير... وزير الطاقة السعودي لن يتمكن من حضور منتدى دافوس

كابول — سبوتنيك . وأشار بيان نشر على صفحة الرئاسة الأفغانية على موقع "فيسبوك" إلى أن الرئيس غني، سيتحدث في ندوة تتمحور حول مستقبل الاقتصاد الأفغاني ودورها البارز كنقطة اتصال إقليمية".

وكان عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي، رئيس الوزراء بالحكومة الأفغانية سبق الرئيس غني، إلى سويسرا للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي الاقتصادي، الذي تستضيفه مدينة دافوس سنويا ويشارك فيها قادة وزعماء وخبراء من حول العالم لمشاركة أفكارهم وبحث الملفات الاقتصادية والتحديات والمشاكل الراهنة.

ورد عبد الله على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول القواعد الدائمة للولايات المتحدة في أفغانستان في ظل إمكانية التوصل للسلام مع طالبان، مؤكدا أن بلاده لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في بلاده، أو الإبقاء على الوجود الأمريكي بعد التوصل إلى سلام فيها.