أفغانستان تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي... الرئيس يتوجه إلى سويسرا

وكان عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي، رئيس الوزراء بالحكومة الأفغانية سبق الرئيس غني، إلى سويسرا للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي الاقتصادي، الذي تستضيفه مدينة دافوس سنويا ويشارك فيها قادة وزعماء وخبراء من حول العالم لمشاركة أفكارهم وبحث الملفات الاقتصادية والتحديات والمشاكل الراهنة.
ورد عبد الله على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول القواعد الدائمة للولايات المتحدة في أفغانستان في ظل إمكانية التوصل للسلام مع طالبان، مؤكدا أن بلاده لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في بلاده، أو الإبقاء على الوجود الأمريكي بعد التوصل إلى سلام فيها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)