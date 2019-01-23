بالصور... تجمد شلالات نياغارا الشهيرة

موسكو- سبوتنيك. وأفاد خبير الأرصاد لقناة "سي إن إن": "موجة البرد القارس في المنطقة ستستمر لأسبوعين آخرين".
#NiagaraFalls has frozen over and it is beautiful https://t.co/wc4sUX890s pic.twitter.com/vimsy39Dlx— blogTO (@blogTO) January 21, 2019
ووفقا للقناة، فإن سبب تجمد الشلالات قد يكمن في العاصفة الثلجية بالمنطقة، ويشار إلى أن يوم أمس الثلاثاء انخفضت درجة الحرارة هناك إلى 20 درجة تحت الصفر.
#Niagara Falls freezes over https://t.co/8Ou9glTu75 pic.twitter.com/U62dK4gDD8— CGTN (@CGTNOfficial) January 23, 2019
ومن الجدير بالذكر أن شلالات نياغارا هي شلالات غزيرة على نهر نياغارا، وتقع بين مدينة نياغارا في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة نياغارا في مقاطعة أونتاريو الكندية.
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