الرئيس البولندي لا يستبعد دعوة إيران إلى المؤتمر الذي ستكون هي محوره

القاهرة — سبوتنيك. قال الرئيس البولندي أندجيه دودا أن بلاده ما زالت تدرس دعوة إيران إلى المؤتمر حول الشرق الأوسط المقرر عقده في شباط/ فبراير المقبل، والمتمحور حول إيران ويقام بدعوة من الولايات المتحدة، وتراه طهران معاديا لها.
في سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس الثلاثاء، إن القدرات الصاروخية لبلاده هي ثمرة الدفاع المقدس، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى السنوية الأربعين للثورة.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن لاريجاني قوله إن "صيانة الثورة الإسلامية هي أهم مسؤولية لهذه اللجنة، مبينا أن الأعداء بصدد التآمر للحد من ثقل الثورة الاسلامية".
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