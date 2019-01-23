الرئيس البولندي لا يستبعد دعوة إيران إلى المؤتمر الذي ستكون هي محوره

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس البولندي، أندجي دودا، قوله بأن دعوة إيران إلى المؤتمر الذي ستكون هي محوره في فبراير/شباط المقبل أمر مطروح.

القاهرة — سبوتنيك. قال الرئيس البولندي أندجيه دودا أن بلاده ما زالت تدرس دعوة إيران إلى المؤتمر حول الشرق الأوسط المقرر عقده في شباط/ فبراير المقبل، والمتمحور حول إيران ويقام بدعوة من الولايات المتحدة، وتراه طهران معاديا لها.

وقال دودا في لقاء مع تلفزيون "تي في بي انفو" البولندي في دافوس إن "الحكومة لم تتخذها قراراها بعد بشأن دعوة إيران إلى المؤتمر الذي سيقام حولها".

في سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس الثلاثاء، إن القدرات الصاروخية لبلاده هي ثمرة الدفاع المقدس، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى السنوية الأربعين للثورة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن لاريجاني قوله إن "صيانة الثورة الإسلامية هي أهم مسؤولية لهذه اللجنة، مبينا أن الأعداء بصدد التآمر للحد من ثقل الثورة الاسلامية".