استطلاع: معظم الناخبين الأمريكيين لن يصوتوا لصالح ترامب في انتخابات 2020

أجرى مركز دراسات السياسة الأمريكية استطلاعا للرأي، أظهر أن غالبية الناخبين في الولايات المتحدة لن يصوتوا لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسة ثانية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجري بالتعاون مع جامعة هارفارد وشركة أبحاث "Harris Insights & Analytics" أن 36% فقط من المشاركين قالوا إنهم سيصوتون لصالح ترامب خلال الانتخابات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أكد 43% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيصوتون لصالح مرشح من الحزب الديمقراطي، الذي سيتم تحديد اسمه خلال نتائج الانتخابات التمهيدية في العام المقبل.

وكان ترامب أكد مرارًا وتكرارًا أنه ينوي الترشح لولاية ثانية.

ووفقا للدراسة الاستقصائية فإن 45% من الذين شملهم الاستطلاع يدعمون السياسة التي يتبعها ترامب، في حين 55% لا يؤيدون سياسة رئيسهم الحالي.

أما بالنسبة لصفات ترامب الشخصية، قال 29 % فقط من المشاركين أنهم يحبون ترامب، وحوالي 58 % من المشاركين في الدراسة أعطوا إجابات سلبية.