تركيا تتخذ قرارا بشأن مطار عراقي

اتخذت تركيا قرارا جديدا بشأن أحد مطارات العراق، بعد أن قامت الحكومة المركزية في العراق باتخاذ قرار مماثل.

وأعلن وزير وزير النقل التركي جاهد طورهان، أنه تم رفع حظر الطيران عن مطار السليمانية العراقي، بدءا من 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأكد طورهان لوكالة أنباء الأناضول أن "الحكومة المركزية في العراق كانت قد حظرت الطيران إلى مطاري أربيل والسليمانية شمالي البلاد أمام الرحلات الدولية، في 29 سبتمبر/ أيلول 2017."

وأضاف الوزير أنه مع "تسليم إدارة المطارين إلى حكومة بغداد، تم رفع حظر الطيران من قبل السلطات العراقية في 15 مارس/ آذار 2018، ليتم استئناف الطيران من تركيا إلى أربيل فقط."

وأشار طورهان إلى أن "الحكومة التركية قررت بعد تقييم الأمر رفع حظر الطيران إلى مطار السليمانية أيضا اعتبارا من 25 يناير الجاري".

وتنظم تركيا 7 رحلات أسبوعيا من قبل الخطوط الجوية التركية في خط إسطنبول — السليمانية".