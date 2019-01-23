إسرائيل تقصف السوريين بحجة "التهديد" من إيران و"حزب الله"

تقوم إسرائيل، للمرة الثالثة هذا الشهر، بهجوم جوي كبير على أراضي مطار دمشق الدولي، وفي كل مرة تدّعي أنها تحارب التهديد ضد بلدها من إيران و"حزب الله".

ومع ذلك، يعاني الجيش السوري بسبب هذه الضربات. وإذا رغب الإيرانيون وحزب الله حقاً بضرب إسرائيل، فلن تساعدهم طائرات "إف-16، وفقا لما ذكر موقع "إنفورس".

في ليلة 21 كانون الثاني/يناير، قامت الطائرات الإسرائيلية بتوجيه ضربة قوية أخرى على الأراضي السورية. كان الهدف للمرة الثالثة هذا الشهر مطار دمشق الدولي ومخازن الشركة الإيرانية. نتيجة القصف، قتل أربعة جنود سوريين.

هل كان هناك أي إصابات بين الإيرانيين الذين يزعم أنهم يهددون تل أبيب من الأراضي السورية؟ كيف يمكن لهذه الهجمات أن تنقذ إسرائيل من "التهديد" من إيران وحزب الله هذا أيضا ليس مفهوم.

ومع ذلك، قالت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي إن أهداف الضربات الجوية — المنشآت العسكرية الإيرانية، بما في ذلك مخازن الأسلحة، ومركز الاستطلاع ومعسكر تدريب. في الوقت نفسه، غضبت تل أبيب بسبب رد الدفاع الجوي السوري، الذي "حذروه من أنه لا ينبغي إطلاق النار". نتيجة لذلك، قصفت الطائرات الإسرائيلية البطاريات السورية المضادة للطائرات الموجودة في سوريا.

وأدلى قائد سلاح الجو الإيراني بتصريح قال فيه إن القوات المسلحة للبلاد مستعدة لهذا اليوم الذي "ستمسح فيه العدو من على وجه الأرض".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفور قائلا "نحن نعمل ضد القوات الايرانية وضد القوات السورية لأن هذه القوات تسهم في العدوان الايراني. سنهاجم كل من يحاول إيذاء إسرائيل. كل من يهدد بلدنا بالدمار سيتحمل المسؤولية."

وفي الوقت الذي تتنافس فيه إيران وإسرائيل من خطابه أكثر تهديدًا، الجنود السوريون مستمرون في الموت. ولا تستطيع دمشق الرد بشكل جدي على تل أبيب والتورط في صراع مع جارتها، فقد استنفدت كل قواتها في الحرب الطويلة. ولكن إذا بدأت إيران وحزب الله في تهديد إسرائيل، فلن تنقذها طائرات "إف-16".

وقال موقع "إنفوروس": "الضغط على الضعفاء، لحماية نفسها من الأقوياء هذا فعل الجبناء وليس الخلاص، ولكن عاجلا أم آجلا ستحصل إسرائيل على الرد المناسب".