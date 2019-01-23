نتنياهو: الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يقاتل إيران في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده هو الوحيد الذي يقاتل إيران في سوريا، مؤكدا أن طهران تريد التموضع عسكريا في الجولان من خلال وجودها في سوريا.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، على حسابه على "تويتر"، يقول: "زرت اليوم قاعدة شيزافون العسكرية وشاهدت تدريبات قتالية. قلت للضباط: "العدو الرئيس الذي نواجهه هو إيران. إيران تصرح بأنها تعتزم تدميرنا بأسلحة نووية ويجب علينا إحباط ذلك ولكن إيران تشكل أيضا قوات عسكرية من حولنا".

زرت اليوم قاعدة شيزافون العسكرية وشاهدت تدريبات قتالية. قلت للضباط:



العدو الرئيس الذي نواجهه هو إيران. إيران تصرح بأنها تعتزم تدميرنا بأسلحة نووية ويجب علينا إحباط ذلك ولكن إيران تشكل ايضا قوات عسكرية من حولنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2019

​وأضاف: "إيران تريد أن تطوقنا. الإيرانيون أقاموا حصنا أماميا في لبنان بواسطة حزب الله وأقاموا حصنا جنوبيا في قطاع غزة يدعم من قبل حماس والجهاد الإسلامي، والآن يريد الإيرانيون إقامة حصن ثالث على حدودنا في الجولان من خلال تموضع الجيش الإيراني في سوريا".

إيران تريد أن تطوقنا. الإيرانيون أقامواحصنا أماميا في لبنان بواسطة حزب الله وأقاموا حصنا جنوبيا في قطاع غزة يدعم من قبل حماس والجهاد الإسلامي والآن يريد الإيرانيون إقامة حصن ثالث على حدودنا في الجولان من خلال تموضع الجيش الإيراني في سوريا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2019

​وتابع: "نحن ملتزمون بمحاربة كل هذا. نضرب الجيش الإيراني في سوريا. جيش الدفاع الإسرائيلي هو الجيش الوحيد الذي يقاتل الجيش الإيراني في سوريا. نقوم بتحييد سلاح الأنفاق بلبنان في إطار عملية "درع الشمال" ونحيد سلاح الأنفاق في غزة. نواجه إيران والتنظيمات الموالية لها على ثلاث جبهات".

نحن ملتزمون بمحاربة كل هذا. نضرب الجيش الإيراني في سوريا. جيش الدفاع الإسرائيلي هو الجيش الوحيد الذي يقاتل الجيش الإيراني في سوريا. نقوم بتحييد سلاح الأنفاق بلبنان في إطار عملية "درع الشمال" ونحيّد سلاح الأنفاق في غزة. نواجه إيران والتنظيمات الموالية لها على ثلاث جبهات. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2019

​وأضاف: "إنني متأكد بأننا نمتلك القدرة على حسم العدو. نواجه تحديات في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وأيضا من ساحات بعيدة ونستطيع أن ننتصر فيها".

ربما هناك في غزة من فكر أنه يستطيع أن يرفع رأسه ويعتدي علينا. أنصح لهم أن يدركوا أن الرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات ولأي تصعيد. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2019

​"ربما هناك في غزة من فكر أنه يستطيع أن يرفع رأسه ويعتدي علينا. أنصح لهم أن يدركوا أن الرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات ولأي تصعيد".