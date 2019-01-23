"حماس": المقاومة لديها تقديرها الخاص للموقف الميداني والسياسي

وذكر قاسم أن "هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة على شعبنا، ليس على غزة فقط، بل على الضفة الغربية والقدس، في ظل اقتحامات للمسجد الأقصى، إضافة إلى وجود اعتداءات كبيرة على الأسرى في سجن عوفر، وتم قمعهم بطريقة وحشية من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية".
وعن موقف حركة "حماس" بعد سقوط أحد أعضائها، مساء أمس، الثلاثاء، أكد حازم قاسم، أن "المقاومة لديها تقديرها الخاص للموقف الميداني والسياسي، وهي تتشاور فيما بينها لبلورة موقف موحد لكل فصائل المقاومة، وأثبتت خلال الجولات السابقة قدرتها على الفعل السليم وفق تقديرها للموقف، وجرأتها على اتخاذ القرار المناسب في الرد على الاحتلال".
وتابع قاسم "أن الاحتلال الإسرائيلي حاول منذ انطلاق مسيرات العودة أن يفشلها عبر الاستخدام المفرط للقوة العسكرية"، موضحا أن "المقاومة منعت تغيير قواعد الاشتباك والمواجهة بالطريقة العسكرية"، ذاكرا أن "الاحتلال كان يرد على المسيرات السلمية بالقصف لمواقع المقاومة، التي شكلت معادلة القصف بالقصف وعدم السماح للاحتلال بقصف قطاع غزة، ردا على المسيرات".
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