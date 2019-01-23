"حماس": المقاومة لديها تقديرها الخاص للموقف الميداني والسياسي

قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "هناك هدنة حقيقية بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وتفاهمات على بعض مسائل الهدوء، مقابل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وهذا تم بوساطة مصرية".

وذكر قاسم أن "هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة على شعبنا، ليس على غزة فقط، بل على الضفة الغربية والقدس، في ظل اقتحامات للمسجد الأقصى، إضافة إلى وجود اعتداءات كبيرة على الأسرى في سجن عوفر، وتم قمعهم بطريقة وحشية من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية".

© REUTERS / AHMED ZAKOT إسرائيل تقتل عضوا بحماس وتؤجل مساعدات قطرية بعد تصعيد في غزة