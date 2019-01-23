روحاني: لا يمكن إزاحة إيران من سوق الطاقة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لا يستطيع أحد إزاحة بلاده من سوق الطاقة بفضل ما تمتلكه من احتياطيات هائلة من النفط والغاز.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الرئيس قوله، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن "الأمريكيين لم يستطيعوا نيل أهدافهم عبر حظرهم اللاشرعي وقد أقروا بذلك".

© REUTERS / Danish Siddiqui روحاني: النشاط الاقتصادي في إيران إيجابي رغم ضغوط الأعداء

وأضاف "رغم أن الأمريكيين يضعون بعض المتاعب والصعوبات أمام شعبنا لكنهم لن يستطيعوا نيل مآربهم مطلقا".

وتابع "الأعداء يخططون لممارسة الضغوط على إيران بشأن موضوعي النفط وتصديره والعمليات المصرفية".

وأكد وجود طرق مختلفة لتصدير النفط وبيعه، مضيفا "ونفخر أننا نلتف على حظر أمريكا".

ولفت إلى أن الجميع يعلم أن الحظر الأمريكي ظالم ولا قانوني ويطال الشعب الإيراني وغير موجه ضد أشخاص أو مؤسسات أو أجهزة حكومية ويرمي لممارسة الضغوط على الشعب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.