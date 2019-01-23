جنرال إسرائيلي: سنهاجم "النظام السوري" إذا ما هوجم مطار بن غوريون

قال الجنرال الإسرائيلي يعقوب عميدرور، بإمكاننا استهداف "النظام السوري" والقضاء عليه، ولكني لا أرى السوريين يخاطرون بمثل هذا الحدث.

نقلت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم، الأربعاء، عن لسان الجنرال يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أنه أطلق تصريحات قوية ردا على التهديدات السورية، التي أطلقها المندوب السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بمهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI الجعفري: دمشق قد ترد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بضربة إلى مطار تل أبيب