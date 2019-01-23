جنرال إسرائيلي: سنهاجم "النظام السوري" إذا ما هوجم مطار بن غوريون

نقلت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم، الأربعاء، عن لسان الجنرال يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أنه أطلق تصريحات قوية ردا على التهديدات السورية، التي أطلقها المندوب السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بمهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب.
وأوردت القناة العبرية عن لسان الجنرال عميدرور أنه لا توجد مشكلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولكن مشكلة إسرائيل الحقيقية في الجبهة الشمالية، أمام سوريا ولبنان، وبأن تلك الجبهة هي اختبار حقيقي لإسرائيل في المستقبل.
وكان مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن، بشار الجعفري، قد حذر من إمكانية قصف مطار تل أبيب، في ظل عدم وجود تحرك دولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار دمشق الدولي.
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