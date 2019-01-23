كشفت أسرارا خطيرة... طائرات دون طيار مجهولة تخترق الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن ثغرات وعيوب جديدة في الجيش الإسرائيلي، عبر الطائرات دون طيار.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات مجهولة الهوية دون طيار، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي عجز عن صدها.

وقالت الصحيفة العبرية إن جنودا إسرائيليين أبلغوا عن قيام "طائرات دون طيار" مجهولة بتصوير الموقع العسكري، وأنها نجحت في مغادرة المكان، دون اعتراضها، ما أثار دهشة الجنود أنفسهم.وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يعلم بعد لمن تتبع هذه الطائرات، وليس لديه علما بمكان انطلاقها، أو هدف تصويرها للموقع العسكري، وبأن الجيش يشتبه بتجسس هذه الطائرات لصالح دولة أو جهة معادية، وبأن تلك الواقعة الخطيرة بثت القلق والتوتر في صفوف الجيش الإسرائيلي، وخصوصا داخل سلاح الجو، بدعوى أن هذا التصوير يهدف بشكل أساسي لجمع معلومات أمنية وعسكرية، قد تتسبب بضرر أمني كبير.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هناك تخوفا إسرائيليا كبيرا من استخدام الصور التي تم التقاطها بواسطة الطائرة المسيرة، في وقت رجح الجيش الإسرائيلي وقوف منظمة "إرهابية معادية" وراء واقعة الطائرة دون طيار، لافتة إلى أن حركة "حماس" تمتلك طائرات مماثلة، في إشارة إلى أن الحركة الفلسطينية وراء الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حزب الله" اللبناني يمتلك الكثير من هذا النوع من الطائرات المسيرة، وبأن الحزب استخدم هذه الطائرات، فعليا في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006.