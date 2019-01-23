مستشار البيت الأبيض: أمريكا والصين يمكنهما التوصل لاتفاق بحلول أول مارس

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفين هاسيت، إنه واثق أن الولايات المتحدة والصين يمكنهما التوصل لاتفاق تجاري بحلول أول مارس/ آذار.

وأوضح هاسيت، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "نعم ، أنا واثق من أن ذلك يمكن أن يحدث، وأن المحادثات تمضي قدما".

وتابع "هناك الكثير من التقدم الذي ينبغي إحرازه، لكنه وضع قوي للغاية في الوقت الحالي. وأعتقد أن الصينيين يدركون أن لديهم مكسبا محتملا كبيرا للتوصل إلى اتفاق لأنك ذكرت أن نموهم قد انخفض بالفعل".

White House economic adviser Kevin Hassett tells @PoppyHarlowCNN the United States could end up with "zero" growth in first quarter, “if [the shutdown] extended for the whole quarter” https://t.co/3luEme2yyI pic.twitter.com/BxqZCcCHF6 — CNN Business (@CNNBusiness) January 23, 2019

​وذكر هاسيت أن فرص الركود في 2020 قريبة جدا من الصفر.

كما لفت إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية يزيد الشكوك حول الاقتصاد الأمريكي، لكنه ما زال يتوقع نموا عند 3%.