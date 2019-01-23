وزارة الدفاع التركية: تحييد 21 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية على عدة مناطق شمالي العراق.

أنطاكيا — سبوتنيك. قالت وزارة الدفاع في تغريدات على "تويتر" اليوم الأربعاء، "تحييد 21 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية على مناطق أفاشين والزاب ومتينا وهافتانين شمالي العراق".

© AP Photo / Osama Sami خاص لـ"سبوتنيك": حصيلة 4 سنوات من القصف التركي على العراق

وأضافت الوزارة أن "الضربات الجوية نفذت بين 20 و22 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأشارت الوزارة إلى أن "المسلحين كانوا يعدون لهجمات على القواعد العسكرية التركية".

وقالت وزارة الخارجية التركية، السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن أنقرة ستواصل ضرب حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد يوم من تقديم بغداد شكوى رسمية من أن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إن "عمليات بلاده العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق ستتواصل".

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، وسلمته رسالة احتجاج جراء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا.