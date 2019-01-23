كاشفا عن "تحالفات سرية مع العرب"... نتنياهو يهدد برد مؤلم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الرد الإسرائيلي سيكون قاصما ومؤلما للغاية إذا سولت لأي شخص نفسه أن يرفع رأسه لغرض الاعتداء.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال تفقده تمرينا للجيش الإسرائيلي يحاكي احتلال قرية في لبنان وتم خلال التدرب الاستيلاء على أنفاق وتفجيرها، بحسب هيئة البث "مكان" (رسمية).

وصرح نتنياهو بأن إسرائيل لديها تحالفات سرية وعلنية مع العالم العربي، مؤكدا أن إسرائيل على أتم الاستعداد لأي سيناريو وأي تصعيد.

© REUTERS / RONEN ZVULUN نتنياهو يرد على قاسم سليماني باللغة الفارسية

وأضاف أن إسرائيل تسدد ضربات موجعة إلى إيران مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الوحيد الذي يحارب الجيش الإيراني في سوريا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن دولا عربية تعتبر إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" في محاربة إيران وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال نتنياهو في حديثه لمحطة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية، خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو، أمس الاثنين، إن ذلك الموقف أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي"، وذلك وفقا لصحيفة "تايم اوف إسرائيل".

وقال إن "إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما أسماه الإسلام المتطرف، الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة تقودهم داعش والقاعدة". وأضاف: "للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو: "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا".

ويقوم نتنياهو بزيارة إلى البرازيل لحضور مراسم تولي الرئيس الجديد جاير بولسونارو السلطة. وعلى هامش المراسم، يجري نتنياهو محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يحضر بدوره حفل التنصيب، ومن المتوقع أن يناقش الجانبان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأنشطة إيران في الشرق الأوسط.