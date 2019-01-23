ليبرمان يكشف هدف زيارة السفير القطري إلى إسرائيل

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن طبيعة زيارة السفير القطري في قطاع غزة، محمد العمادي، إلى إسرائيل، منذ صباح اليوم.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، في حوار له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن محمد العمادي، السفير القطري في غزة، يزور، في هذه الساعات، إسرائيل لبحث كيفية تحويل الأموال القطرية إلى القطاع، المخصصة للأهالي الفلسطينيين.

יו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman ל-@amirivgi ו-@RMatsliah: "השליח הקטארי יושב עכשיו בירושלים ומנהל מגעים עם ראש המל"ל מאיר בן שבת להעברת הדולרים כבר מחר" — גלצ (@GLZRadio) January 23, 2019

وأوردت الإذاعة العبرية أن ليبرمان أكد أن محمد العمادي يدير اتصالات مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، لتحويل الأموال القطرية إلى غزة، غدا الخميس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لسان ليبرمان أنه على القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل القيام بعمليات اغتيال انتقائي لقادة حركة حماس، بدعوى وقف العمليات "الإرهابية" من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة.

שר הביטחון לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman: "אם יודעים שהעימות בלתי נמנע, למה לחכות להרוגים בצד שלנו? תנו מכה מקדימה, תחזרו לחיסולים הממוקדים"@amirivgi @RMatsliah — גלצ (@GLZRadio) January 23, 2019

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض، أمس الثلاثاء، السماح بمرور الدفعة الثالثة من الأموال القطرية المخصصة للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت الدوحة قد نقلت 30 مليون دولار إلى القطاع، على دفعتين، ضمن 150 مليون دولار خصصتها قطر لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في القطاع.