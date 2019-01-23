"هواوي" تنوي فتح مختبراتها للمراقبين لتهدئة مخاوف التجسس

وأعلنت هواوي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنها ترحب بالطلبات المقدمة من قبل الدول الغربية لرؤية عملية تطوير منتجاتها، مؤكدة أن الشركة تتوافق بشكل كامل مع القوانين واللوائح المحلية، كما أنها ستسمح للمراقبين بمشاهدة مختبرات المنتجات الخاصة بهم.

اقرأ أيضا: الحرب التجارية: الصين تحذر من تداعيات فرض كندا حظرا على توريد معدات "هواوي"

وتحاول الشركة الصينية وضع حد للمزاعم التي تقول بأن تقنياتها تشكل خطرًا أمنيًا، إذ صرحت وكالات الاستخبارات الأمريكية سابقًا حول مخاوفها من احتمال أن تشكل هواوي تهديدًا للأمن القومي عبر تسهيلها للتجسس الصيني، فيما نفت الشركة بشكل مستمر هذه المزاعم.