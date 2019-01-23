أردوغان: حجر الأساس لاستقرار سوريا هو التعاون بين روسيا وتركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناولت الوضع في إدلب بسوريا وتشكيل اللجنة الدستورية، كما ناقش الجانبان إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بوتين في موسكو اليوم الأربعاء:" في سوريا ناقشنا مذكرة إدلب والقمة الرباعية وقمنا بتقييم الوضع حول قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا"، مشيرا إلى أن "حجر الأساس لاستقرار سوريا هو التعاون بين روسيا وتركيا".

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وأضاف أردوغان:" في خلال فترة قصيرة، لا بد من تشكيل اللجنة الدستورية. نحن نعمل على تسريع خطواتنا في هذا الاتجاه".

بالإضافة إلى الملف السوري، قال أردوغان إنه ناقش مع بوتين مسألة إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين وأشار إلى أن "هذا سنعكس إيجابيا على علاقتنا".

وتابع أردوغان أن التعاون الاقتصادي مع روسيا يزداد بشكل مستمر، موضحا أن:" حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 26 مليار دولار".