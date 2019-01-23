رئيس "الشاباك" السابق: الأموال القطرية مفيدة لإسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجنرال يعقوب بيري، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق، يعتقد بأن وقف تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة سيزيد من فرص حدوث تصعيد كبير، بدعوى أن الفشل في تحويلها سيكون وقودا لتوتر كبير بين القطاع وإسرائيل.
وحول حادثة قنص ضابط إسرائيلي عند حدود قطاع غزة أمس، قال رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إن "إسرائيل بحاجة إلى التصرف بما يتفق مع مصلحتها، وهو تجنب المواجهة"، موضحا "أعتقد أنه في نهاية المطاف سيتم تحويل الأموال لأنه ليس لدينا خيار آخر، كان ينبغي أن نبدأ بهذه المبادرة من بعد الحرب الأخيرة عام 2014، لأن قطاع غزة على حافة أزمة إنسانية منذ فترة طويلة وعندما ينفجر سيلقي العالم كله باللوم والشكوى علينا".
ويشار إلى أن ضابطا إسرائيليا أصيب، أمس الثلاثاء، برصاص قناص فلسطيني عند حدود قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الرصاصة اخترقت خوذة الضابط وأصابته بجراح متوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع، لتلقي العلاج.
وعلى الفور، أعلن نتنياهو رفضه نقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية، والتي كان مقررا لها أن تنقل مطلع الشهر الجاري، ضمن سلسلة مساعدات مالية قطرية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)