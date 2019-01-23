المكسيك لا تزال تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا

أعلن ممثل وزارة الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو أن بلاده لا تزال تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا.

وقال فيلاسكو "لم تغير السلطات المكسيكية موقفها فيما يتعلق بفنزويلا وتستمر في الاعتراف بنيكولاس مادورو كرئيس للبلاد"؛ وفقا لموقع "فينانسيروا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

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وكان رئيس الكونغرس في ​فنزويلا​ خوان غوايدو قد أعلن نفسه "رئيسا بالإنابة" للبلاد.

وقال غوايدو إنه مستعد لتولي الرئاسة بشكل مؤقت بدعم من القوات المسلحة للدعوة إلى الانتخابات.