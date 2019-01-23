وزير إسرائيلي: لدينا خطوط حمراء في سوريا

قال وزير شؤون القدس الإسرائيلي، زئيف ألكين، إن لإسرائيل ثلاثة خطوط حمراء تجاه سوريا.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية) أن زئيف ألكين أوضح أن تلك الخطوط الثلاثة الحمر، هي التصدي للتموضع العسكري الإيراني في سوريا، ومنع تحويل المنطقة إلى قاعدة للإرهاب، وقطع الطريق أمام نقل أسلحة متطورة إلى الأراضي السورية.

© REUTERS / POOL نتنياهو: الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يقاتل إيران في سوريا

وفي سياق حديث مع "صوت إسرائيل" باللغة العبرية، عصر اليوم الأربعاء، أوضح الوزير ألكين أن إسرائيل ستواصل العمل في سوريا لضمان الحفاظ على الخطوط الحمراء هذه. مشددا على أنه يجب على من يختار الاعتداء على إسرائيل أن يأخذ بالحسبان أنه سيتم ضربه.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يأتي هذا الموقف في أعقاب ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على إسرائيل وقف هجماتها التعسفية في سوريا.

والتأم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم لمناقشة التصعيد الأمني في سوريا وقطاع غزة. وشارك لأول مرة رئيس هيئة الأركان العامة الجديد، الجنرال أفيف كوخافي، في الجلسة.

يشار إلى أن الكابينيت وافق على تحويل الدفعة المالية القطرية الثالثة للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، التي كان مقررا لها دخول القطاع مطلع الشهر الجاري.