الولايات المتحدة حول الوضع في فنزويلا: كل الخيارات مطروحة على الطاولة

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس "كل الإجراءات الممكنة" بشأن الوضع في فنزويلا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المسؤول في الإدارة للصحفيينЛ "إذا تحدثنا عن الإجراءات، التي يمكن اتخاذها، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة."

ووفقا له، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا هي "خدوش على السطح فقط"، والولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة ضد "مادورو وشركائه".

هذا وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، كرئيس للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو.

ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو إلى تسليم السلطة إلى غوايدو.

وأعيد انتخاب مادورو، في 20 مايو/ أيار 2018، لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات، وجرى تنصيبه رسميا الجمعة الماضية.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، في وقت تعتبر فيه هدفا لعزلة سياسية كبيرة في المنطقة وعقوبات مالية.

وسبق أن اتهمت كراكاس واشنطن مرارا بمحاولة قلب النظام والتورط في محاولة اغتيال الرئيس أو التسبب باضطرابات في البلاد.