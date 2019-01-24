ردا على قرار مادورو... رئيس برلمان فنزويلا يوجه رسالة للبعثات الدبلوماسية

موسكو — سبوتنيك. وقال غوايدو، في بيان وجهه إلى البعثات الدبلوماسية حمل توقيعه المذيل بصفة "الرئيس"، إنه "بموجب هذه الوثيقة، والصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور، أبلغ جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفيهم المعتمدين في فنزويلا، بأن دولة فنزويلا ترغب في الحفاظ على حضوركم الدبلوماسي في بلدنا".
وشدد على أن "أي تصرف مخالف يمكن أن ينبثق من أشخاص أو كيانات، بسبب طبيعتهم الاستغلالية، سيفتقر إلى الصحة"، في ما بدا إشارة إلى قرار الرئيس نيكولاس مادورو طرد الدبلوماسيين الأميركيين من البلاد خلال مهلة 72 ساعة.
وأرفق غوايدو بيانه بتغريدة جاء فيها: "نبقى ثابتين في استعادة النظام الدستوري".
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