ردا على قرار مادورو... رئيس برلمان فنزويلا يوجه رسالة للبعثات الدبلوماسية

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً بالوكالة مساء اليوم، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال غوايدو، في بيان وجهه إلى البعثات الدبلوماسية حمل توقيعه المذيل بصفة "الرئيس"، إنه "بموجب هذه الوثيقة، والصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور، أبلغ جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفيهم المعتمدين في فنزويلا، بأن دولة فنزويلا ترغب في الحفاظ على حضوركم الدبلوماسي في بلدنا".

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وأضاف "أحثكم على تجاهل أي أمر أو تصرف يتعارض مع الغرض الراسخ من القوة الشرعية لفنزويلا، التي بموجب دستورها، يمكن للبعثات الدبلوماسية ورؤساء البعثات وجميع أفرادها، أن يواصلوا العمل في فنزويلا بشكل طبيعي"، مشدداً على "احترام جميع الحصانات والامتيازات".

وشدد على أن "أي تصرف مخالف يمكن أن ينبثق من أشخاص أو كيانات، بسبب طبيعتهم الاستغلالية، سيفتقر إلى الصحة"، في ما بدا إشارة إلى قرار الرئيس نيكولاس مادورو طرد الدبلوماسيين الأميركيين من البلاد خلال مهلة 72 ساعة.

وأرفق غوايدو بيانه بتغريدة جاء فيها: "نبقى ثابتين في استعادة النظام الدستوري".