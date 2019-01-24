وزير الخارجية التركي: مستعدون لتكوين منطقة آمنة شمالي سوريا بالتعاون مع موسكو وواشنطن

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده لتكوين منطقة آمنة شمالي سوريا بالتعاون مع موسكو وواشنطن، كاشفا عن مناقشته عقد اجتماع حول لجنة الدستور السوري مع نظيره الروسي.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في لقاء خاص مع قناة "آي خبر" التركية: "نحن نستطيع تشكيل المنطقة الآمنة في شمال سوريا، ومستعدون للتعاون مع أمريكا أو روسيا بهذا الشأن"، مضيفا "قد تتغير مسافة 20 ميلا المحددة لتشكيل المنطقة الآمنة حسب الوضع الجغرافي".

© Sputnik . Fuad Safarov جاويش أوغلو: أمريكا تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا

وأوضح جاويش أوغلو أن "المنطقة الآمنة في شمال سوريا لا تهدف إلى حماية شعب المنطقة من النظام".

وعن مساعي تشكيل لجنة دستورية سورية، قال وزير الخارجية التركي: "نتحدث اليوم عن تشكيل لجنة الدستورية في سوريا، وهذا بفضل الخطوات التي اتخذناها مع روسيا وإيران"، متابعا: "بحثت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماع بشأن اللجنة الدستورية السورية، وسأتحدث مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بهذا الخصوص".

وفي السياق السوري كذلك، كشف جاويش أوغلو أن "مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا يزور أنقرة اليوم".