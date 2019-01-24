الخارجية الإيرانية: نقف ضد التدخلات الخارجية في شؤون فنزويلا ونؤيد حكومتها

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بأن إيران تقف ضد التدخلات الخارجية بالأمور الفنزويلية وتعارض أي خطوة غير مشروعة ضد الشعب وتؤيد الحكومة.

موسكو — سبوتنيك. وكتب قاسمي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام": "إيران تقف ضد التدخلات الخارجية بالأمور الفنزويلية وتعارض أي خطوة غير مشروعة وغير قانونية ضد الشعب وتقف مع الدولة والحكومة".

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يشار إلى أن الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.

في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وردا على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً بالوكالة مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.