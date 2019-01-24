سفير فنزويلا يعلن عن محاولة تنفيذ سيناريو سوريا في بلاده

كشف سفير فنزويلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تنفيذ سيناريو سوريا في فنزويلا.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية أن السفير كارلوس رفائيل فاريا تورتوس قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفعل بفنزويلا ما فعلته بسوريا الشقيقة وشعبها.

وأوضح السفير الفنزويلي أنه تم في سوريا تشكيل حكومة المنفى وهو ما تسبب في معاناة شعب سوريا وادى إلى سقوط قتلى في صفوف الشعب السوري.

إلا أن هذا السيناريو لم يحقق هدفه بشكل كامل في سوريا.

ونوه السفير الفنزويلي إلى "أن شعب سوريا رد على ذلك بمساعدة روسيا".

وأعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، نفسه رئيسا للجمهورية بالوكالة في 23 يناير/كانون الثاني. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وفي رد فعل منه أعلن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو أنه يقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول قلب نظام الحكم في فنزويلا.