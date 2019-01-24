سفير فنزويلا في تونس: ما يجري هو انقلاب عسكري تقوده واشنطن

أكد السفير الفنزويلي في تونس أن ما يجري في بلاده هو انقلاب عسكري تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS / Stringer روسيا تحذر واشنطن من التدخل العسكري وتؤكد دعم فنزويلا والعمل على حماية سيادتها

موسكو — سبوتنيك . صرح السفير الفنزويلي لدى تونس، عفيف تاج الدين، اليوم الخميس 24 كانون الثاني/ يناير، بأن ما يحدث في فنزويلا هو انقلاب عسكري مدعوم من الخارج.

وقال تاج الدين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الذي يجري في فنزويلا حاليا هو أشبه بانقلاب عسكري تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لأن المقصود فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف كرئيس للبلد من دون انتخابات ولن تأخذ بعين الاعتبار الانتخابات الشرعية ودستور البلد، والتي جرت في 2 أيار/ مايو 2018، والذي نجح من خلالها الرئيس نيكولاس مادورو".

وتابع قائلا: "هذه الانتخابات التي راقب فيها ممثلين عن 96 دولة"، مشيرا إلى أن موعدها كان نتيجة حوار بين قوى المعارضة والحكومة، وأن هذا الحوار ترأسه "رئيس وزراء إسبانيا السابق لويس ثاباتيرو، ورئيس جمهورية السلفادور وجمهورية الدومينيكان، حيث أقروا ان الانتخابات ستكون في 20 مايو 2018، لكن في موعد توقيع هذه الإتفاقية برعاية الثلاثي إسبانيا والسلفادور والدومينيكان، انسحب وفد المعارضة بأمر خارجي من الإجتماع ولم يوقع هذه الوثيقة".