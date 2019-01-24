انتخاب الملك السادس عشر لماليزيا بعد استقالة سلفه

انتخب الملك عبد الله ريات الدين المصطفى بالله، ملكا جديدا على ماليزيا ليصبح الملك السادس عشر في تاريخ البلاد منذ استقلالها.

الملك الجديد والذي كان حاكما لولاية باهانج، انتخب في اجتماع لمجلس الحكام الماليزين في العاصمة كوالالمبور والذي انعقد يوم الخميس برئاسة سلطان ولاية تيرينجان، ميزان زين العابدين.

© AFP 2018 / MOHD RASFAN ماذا يجري في ماليزيا... زواج وإجازة مرضية ثم اختيار سلطان جديد للبلاد

وبموجب الدستور ينتخب ملك ماليزيا كل خمس سنوات، من بين تسعة سلاطين ورثة، يحكمون في تسعة ولايات، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية للبلاد.

يذكر بأن ماليزيا قبل الاحتلال البريطاني لم تكن دولة واحدة، وترأست سلطنة مالاي تحت الحكم البريطاني.

وبعد استقلال البلاد تم إنشاء نظام يقضي بالتناوب لمدة خمس سنوات بين السلاطين، يذكر بأن محمد الخامس شغل منصب رئيس الدولة لعامين فقط ليتخلى بشكل غير متوقع عن الحكم، واحتفظ بمكانته كحاكم لولاية كيلانتان.

يشار إلى أن محمد الخامس تزوج في نهاية العام الماضي من ملكة جمال موسكو الروسية أكسانا فويفودينا.

ويعتبر الملك الجديد والبالغ من العمر 59 عاما رياضيا بارزا في البلاد، حيث يرعى برنامج لتطوير الرياضة الوطنية يالإضافة لعضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئاسته لاتحاد الكرة في ماليزيا.