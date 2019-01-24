الفلسطينيون يساندون مادورو أمام سفارة فنزويلا في رام الله

نظمت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وقفة تضامنية أمام مقر السفارة الفنزويلية في مدينة رام الله، دعما وإسنادا لها وتنديدا بمحاولة الانقلاب على الرئيس الفنزويلي مادورو.

رام الله — سبوتنيك. وأكد المشاركون على دعمهم لفنزويلا ورئيسها المنتخب، وعلى عمق العلاقة التي تجمع البلدين.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich لافروف حول الوضع في فنزويلا: هذا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والفنزويلية وشعارات مؤيدة للرئيس مادورو.

وردد الفلسطينيون هتافات مطالبة بنصرة فنزويلا ومساندتها من قبل الدول المؤيدة للحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير.

وشارك في التظاهرة العشرات من السياسيين ورجال الدين والمواطنين الذين عبروا عن تضامنهم مع فنزويلا.

ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم "نقف أمام سفارة فنزويلا اليوم، لنعبر عن تضامننا معها، وعن رفضنا الانقلاب الفاشل على الرئيس مادورو، الصديق للشعب الفلسطيني والمناصر لقضيته".

وأضاف "نضم صوتنا إلى جانب فنزويلا وشعبها الصديق، الذي لم يتخاذل يوما، بل حافظ على بلده، والتف حول الرئيس الشرعي مادورو، ونحن من هنا نؤكد أن فنزويلا عصية على الانكسار وستبقى صامدة في وجه المؤامرات الأمريكية الرامية لتفتيت هذا البلد الشامخ".