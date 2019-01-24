"رينو" تعين رئيس مجلس إدارة جديد محل كارلوس غصن... و"نيسان" تحدد منتصف أبريل للقيام بالمثل

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان "رينو" أن "مجلس الإدارة اختار السيد، جان- دومينيك سينارد، رئيسا جديدا لمجلس الإدارة، وعين تييري بولور كرئيس تنفيذي بناء على طلبه".
وقالت الشركة في بيانها الرسمي إن الرئيس الجديد لمجلس الإدارة سيكون هو الوسيط أو المتحدث الأساسي مع الشريك الياباني وباقي شركاء حلف آليانس حول كل النقاشات المتعلقة بتنظيم تطور الحلف، هذا وسيحصل رئيس مجلس الإدارة الجديد على صلاحيات تجعله هو الممثل الأساسي لـ "رينو" في مناصب إدارة الحلف، ولدى شركة "نيسان" عندما تكون رينو لها الحق بتقديم الاقتراحات.
من جانبها، أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات، شريكة "رينو" في الحلف الذي يضم "ميتسوبيشي" اليابانية، أنها تعد لاجتماع منتصف نيسان/أبريل المقبل لتعيين مدير بديل لكارلوس غصن.
وجاء في بيانين للشركة إن "شركة نيسان أعلنت اليوم أنها شرعت في التحضير لعقد اجتماع غير عادي للمساهمين في منتصف نيسان/أبريل بغرض محدد، وهو طرد المديرين كارلوس غصن وغريغ كيلي وتعيين مدير جديد ترشحه رينو".
وتابعت الشركة أنها "ترحب بتعيين مجلس إدارة رينو لجان-دومينيك سينارد رئيسا لمجلس الإدارة وتييري بولور رئيسا تنفيذيا".
ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة "نيسان" خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008.
وكان غصن قد اعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة "نيسان" لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.
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