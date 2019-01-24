"رينو" تعين رئيس مجلس إدارة جديد محل كارلوس غصن... و"نيسان" تحدد منتصف أبريل للقيام بالمثل

قرر مجلس إدارة شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، تعيين رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدين، والفصل بين المنصبين، على خلفية استقالة رئيسها كارلوس غصن الذي يواجه تحقيقات قضائية بتهمة الاحتيال، فيما حددت حليفتها اليابانية "نيسان" اتخاذ إجراء مماثل منتصف نيسان/ أبريل المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان "رينو" أن "مجلس الإدارة اختار السيد، جان- دومينيك سينارد، رئيسا جديدا لمجلس الإدارة، وعين تييري بولور كرئيس تنفيذي بناء على طلبه".

© AFP 2018 / YOSHIKAZU TSUNO دمج شركتي "نيسان" و"رينو" تحت قيادة واحدة

وتابع البيان أن مجلس الإدارة قرر "وضع هيكل إداري جديد يفصل بيت مهام رئيس المجلس والرئيس التنفيذي".

وقالت الشركة في بيانها الرسمي إن الرئيس الجديد لمجلس الإدارة سيكون هو الوسيط أو المتحدث الأساسي مع الشريك الياباني وباقي شركاء حلف آليانس حول كل النقاشات المتعلقة بتنظيم تطور الحلف، هذا وسيحصل رئيس مجلس الإدارة الجديد على صلاحيات تجعله هو الممثل الأساسي لـ "رينو" في مناصب إدارة الحلف، ولدى شركة "نيسان" عندما تكون رينو لها الحق بتقديم الاقتراحات.

من جانبها، أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات، شريكة "رينو" في الحلف الذي يضم "ميتسوبيشي" اليابانية، أنها تعد لاجتماع منتصف نيسان/أبريل المقبل لتعيين مدير بديل لكارلوس غصن.

وجاء في بيانين للشركة إن "شركة نيسان أعلنت اليوم أنها شرعت في التحضير لعقد اجتماع غير عادي للمساهمين في منتصف نيسان/أبريل بغرض محدد، وهو طرد المديرين كارلوس غصن وغريغ كيلي وتعيين مدير جديد ترشحه رينو".

وتابعت الشركة أنها "ترحب بتعيين مجلس إدارة رينو لجان-دومينيك سينارد رئيسا لمجلس الإدارة وتييري بولور رئيسا تنفيذيا".

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة "نيسان" خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008.

وكان غصن قد اعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة "نيسان" لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.

وغصن هو رجل أعمال يحمل الجنسيات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي "نيسان" اليابانية و"رينو" الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي" موتورز.