تسجيل
17:13 24 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    السفير الأمريكي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان في حفل استقبال أقامه الاتحاد الأرثوذكسي في القدس قبل افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، الضفة الغربية 14 مايو/ أيار 2018

    أخيرا... صحيفة عبرية تكشف موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

    © REUTERS / Ammar Awad
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    متابعة لملف "صفقة القرن" (8)
    0 0 0

    قال موقع إلكتروني عبري إن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أعلن عن الموعد النهائي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

    وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم، الخميس، أن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل، قال في جلسة مغلقة أن الرئيس، دونالد ترامب، سيعلن عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، في نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل.

    وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
    © REUTERS / Cathal McNaughton
    بومبيو يحدد الموعد النهائي لـ"صفقة القرن"
    وأوضح الموقع الإلكتروني أن "صفقة القرن" ستعلن بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "الكنيست"، المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل، ولكن قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية نفسها.

    وأفاد الموقع الإلكتروني العبري، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بأن ديفيد فريدمان قد أطلق هذه التصريحات خلال لقاء سري جمعه بدبلوماسيين غربيين، وبأن البيت الأبيض يعلم مدى صعوبة الإعلان عن "صفقة القرن" في هذا التوقيت، وبأن ترامب أراد إعلان خطته للسلام في هذه الآونة، ولكن الإدارة الأمريكية ككل فضلت الانتظار إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي.
    في يوم الخميس الماضي، أفاد تقرير للقناة "13" العبرية، (العاشرة العبرية سابقا) نفته واشنطن لاحقا، أن "صفقة القرن" تشمل قيام دولة فلسطينية في 85-90% من الضفة الغربية، مع عاصمة دولة فلسطينية، في جزء من مدينة القدس الشرقية.
    ونفى المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ما نشرته القناة العبرية، واعتبره أن ما ورد من التقرير مناف للحقيقة وليس صحيحا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

    الموضوع:
    متابعة لملف "صفقة القرن" (8)

    انظر أيضا:

    بومبيو يحدد الموعد النهائي لـ"صفقة القرن"
    ابنة الخميني تعطي رأيها بـ"صفقة القرن" وتتحدث عن قطاع غزة
    غرينبلات: عدد قليل على هذا الكوكب يعرفون تفاصيل "صفقة القرن"
    الرئاسة الفلسطينية تعلق على التسريبات الجديدة بشأن "صفقة القرن"
    قناة عبرية تكشف النقاب عن تفاصيل جديدة حول "صفقة القرن"
    السفير الأمريكي في إسرائيل يكشف موعد إعلان صفقة القرن
    الكلمات الدلالية:
    الضفة الغربية, صفقة القرن, القدس, فلسطين, الشرق الأوسط, السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان, جيسون غرينبلات, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فيلات برج الباباز بالقرب من مدينة مودورنو، تركيا، 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    "ديزني" الخراب... مدينة الأشباح التركية الفاخرة
    معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
    معاهدة...التخلص من المعاهدة
    كيف تعمل المحطات الحرارية؟
    كيف تعمل المحطات الحرارية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك