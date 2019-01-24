أخيرا... صحيفة عبرية تكشف موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم، الخميس، أن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل، قال في جلسة مغلقة أن الرئيس، دونالد ترامب، سيعلن عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، في نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل.

© REUTERS / Cathal McNaughton بومبيو يحدد الموعد النهائي لـ"صفقة القرن"

وأوضح الموقع الإلكتروني أن "صفقة القرن" ستعلن بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "الكنيست" ، المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل، ولكن قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية نفسها.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بأن ديفيد فريدمان قد أطلق هذه التصريحات خلال لقاء سري جمعه بدبلوماسيين غربيين، وبأن البيت الأبيض يعلم مدى صعوبة الإعلان عن "صفقة القرن" في هذا التوقيت، وبأن ترامب أراد إعلان خطته للسلام في هذه الآونة، ولكن الإدارة الأمريكية ككل فضلت الانتظار إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي.

في يوم الخميس الماضي، أفاد تقرير للقناة "13" العبرية، (العاشرة العبرية سابقا) نفته واشنطن لاحقا، أن "صفقة القرن" تشمل قيام دولة فلسطينية في 85-90% من الضفة الغربية، مع عاصمة دولة فلسطينية، في جزء من مدينة القدس الشرقية.

ونفى المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ما نشرته القناة العبرية، واعتبره أن ما ورد من التقرير مناف للحقيقة وليس صحيحا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.