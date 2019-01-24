بعد قرار أردوغان... الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي

وتابعت المحققة، أنها ستقيم خطوات الحكومات ردا على مقتل خاشقجي ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة، وفقا لرويترز.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال اليوم: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي".
وقال جاويش أوغلو في تصريح لقناة "آي خبر" التركية: "أردوغان أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل خاشقجي"، مؤكداً أن قد حان الوقت لفتح تحقيق دولي.
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