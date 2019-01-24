الحكم بالسجن 13 عاما على الرئيس الأوكراني السابق يانكوفيتش

كييف — سبوتنيك. وقرأ قرار حكم المحكمة، القاضي فلاديسلاف ديفياتكو، وقال "حكمت المحكمة بإدانة فيكتور فيودروفيتش يانوكوفيتش بتهمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الجزء الأول من المادة 111 والجزء 5 من المادة 27 والجزء الثاني من المادة 437 من القانون الجنائي لأوكرانيا، وحكمت عليه بموجب الجزء الأول من المادة 11 بالسجن 13 سنة. ووفقا للجزء 5 من المادة 27 والجزء 2 من المادة 437 من القانون الجنائي لأوكرانيا حكمت بسجنه 12 عاما… واعتبار حكم السجن له 13 سنة العقوبة النهائية".

وفي العام 2016، أعرب سكان مدينة لفوف في غرب أوكرانيا عن خيبة أملهم من الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا عن طريق الانقلاب.

وقالت زعيمة حزب "باتكيفشينا"، يوليا تيموشينكو، وهي رئيسة وزراء أوكرانيا في وقت سابق إن سكان غرب أوكرانيا يعربون عن خيبة أملهم في نظام الحكم الحالي في أوكرانيا ويعبرون عن أملهم في إعادة فيكتور يانوكوفيتش الذي أطاح به الانقلاب في عام 2014.