وسائل إعلام أوكرانية لم تفهم المزحة... مادورو فر إلى روسيا (صورة)

نشر عدد من الصحف الأوكرانية بينها "أونيان" وموقع "ديالوغ.رو" أنباء عن هرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى روسيا بعد نشر صورة شخص يشبهه.

وحدث ذلك بعد قيام الصحفي سيميون بيغوف بنشر صورة مع الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، والذي يبدو وكأنه الرئيس الفنزويلي.

وفي وقت سابق قام الصحفي الروسي بيغوف بنشر صورة على صفحته في "انستغرام" مع الخبير ليونكوف وعلق عليها مازحا: "مادورو أصبح في موسكو، جاري التحضير للبث على إحدى القنوات الفيدرالية".

وسرعان ما انتشرت الصورة في وسائل الإعلام الأوكرانية تحت عنوان "معلومات رنانة" من "الدعاية الروسية".

وبعدها اعترف الصحفي الروسي بأن الخبير الحربي شبيه الرئيس الفنزويلي كان في الصورة، مضيفا بأن الجميع فهم المزحة، ما عدا وسائل الإعلام الأوكرانية.