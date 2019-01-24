تعليق متوقع من "حزب الله" على المحاولة الانقلابية في فنزويلا

أدان "حزب الله" اللبناني، التدخلات الأمريكية السافرة لزعزعة الاستقرار في فنزويلا، مستنكرا المحاولة الانقلابية على السلطة في البلاد.

© Sputnik . Alexei Druzhynin بوتين يؤكد لمادورو دعم بلاده للشرعية "في ظروف أزمة سياسية مستفزة من الخارج"

بيروت — سبوتنيك . أدان "حزب الله"، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"التدخلات الأمريكية السافرة لزعزعة الاستقرار في فنزويلا"، مستنكرا "المحاولة الانقلابية على السلطة الشرعية في البلاد".

واعتبر "حزب الله" أن "سلسلة الاعترافات الخاضعة للإرادة الأمريكية لا يمكن أن تعطي شرعية للانقلابيين".

وقال الحزب إن "العالم بأسره يعلم أن الهدف الأمريكي من التدخل في فنزويلا هو للسيطرة على ثروات ومقدرات البلاد ومعاقبة الدول الوطنية على خياراتها السياسية المعادية للهيمنة الأمريكية في العالم".

يذكر أنه سبق وبدأت في كاراكاس، يوم أمس الأربعاء، مظاهرات حاشدة ضد رئيس فنزويلا الحالي، نيكولاس مادورو. وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة لفترة عمل الحكومة المؤقتة.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو، بل وطلبت من الرئيس الفنزويلي مادورو، الذي تعتبر هذه الدول أن انتخابه لم يكن شرعيا، أن يمنع استخدام القوة ضد قوى المعارضة. وبدوره أعلن مادورو نفسه رئيسا دستوريا ووصف رئيس البرلمان المعارض بـ "الدمية الأمريكية". وعلاوة على ذلك فإنه قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، طالبا من الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.