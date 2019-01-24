وزير خارجية فنزويلا: روسيا تدعم حكومة فنزويلا وفقا للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا اليوم الخميس أن بلاده مهتمة بتطوير المشاريع المشتركة مع روسيا

وقال وزير الخارجية:" لطالما كانت لدينا رغبة في الترويج لمشاريع جديدة مع روسيا، ونعتقد أن هذا يجب أن يستمر"، مشيرا إلى أنه في ظل الحصار الدولي، هناك بعض المنافع اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات".

© REUTERS / Miraflores Palace فنزويلا تتهم ترامب بتدبير الانقلاب وتعلن إغلاق سفارتها وقنصلياتها في أمريكا

وأضاف أريسا إن السلطات الروسية "كانت دائما على استعداد لمساعدة فنزويلا والحفاظ على العلاقات التي تفيد الشعب الروسي أيضا".

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.

في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وردا على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.

وأيدت دول بينها روسيا والمكسيك وكوبا وتركيا وبوليفيا، مادورو، واعتبرته الرئيس الشرعي للبلاد، فيما أيدت دول أخرى رئيس البرلمان المنقلب منها بريطانيا وأمريكا وفرنسا والسويد والبرتغال.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.