بعد رفض المنحة القطرية... "حماس" تتهم عباس بخنق غزة

قال الناطق بلسان حركة "حماس"، سامي أبو زهري، مساء اليوم الخميس، إن رفض الحركة لتحكم الاحتلال الإسرائيلي في المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة جاء لتوجيه رسالة مزدوجة.

وأضاف أبو زهري "تلك الرسائل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس محمود عباس، على أن سياسة تبادل الأدوار في خنق غزة وابتزازها والمزايدة عليها لن تفلح". وأشار إلى أن "غزة قادرة على مفاجأة الجميع"؛ بحسب الموقع الإلكتروني I24NEWS".

© Sputnik . vitali belosov قطر تقرر توجيه منحة ثالثة لموظفي قطاع غزة

وسبق أن أعلن نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، عصر الخميس، رفض الدفعة الثالثة من المنحة القطرية المخصصة للقطاع، بسبب شروط إسرائيل التي منعت إدخال هذه الدفعة، الأربعاء، رداً على تجدد إطلاق النار قرب الحدود مع غزة.

وقال خليل الحية في مؤتمر صحفي "التقت قيادة حماس مع السفير القطري، محمد العمادي، وتم الحديث عن مسيرات العودة وظروف الشعب الفلسطيني، وأكد أن هذه المسيرات مستمرة حتى تسترد حقوق الشعب الفلسطيني وحتى تتحقق أهدافها".

وأضاف الحية "بهذا الصدد، تدارسنا محاولة الاحتلال إدخال شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الفلسطينية في أتون الانتخابات الإسرائيلية، وتحدثنا عن ابتزاز الاحتلال للشعب الفلسطيني، ومحاولة ابتزاز بعض الدول العربية، وإحراج إخوتنا في قطر".

وتابع الحية "وأمام هذه السياسة، نؤكد أننا نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط الاحتلال، وتفهم العمادي شرحنا ورفضنا للمنحة".