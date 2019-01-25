وزير خارجية فنزويلا يرد على فرضية وجود سيناريو عسكري في أمريكا اللاتينية

استبعد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، فرضية سيناريو عسكري في أمريكا اللاتينية.

مونتيفيديو — سبوتنيك. وقال أرياسا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك: "بغض النظر عن مدى رغبة بعض الحكومات في قيادتنا للصراع والحرب، فإن هذا لن يحدث، كونه في أمريكا اللاتينية يوجد لدينا قبل كل شيء روح سلام عميق بين الدول".

© AFP 2018 / Federico Parra السفير الفنزويلي في موسكو: لن نتخذ أي إجراء ضد الدبلوماسيين الأمريكيين لتجنب رد فعل أمريكي

وأقر الوزير باحتمال وقوع "مصادمات، ومحاولة اجتذاب مرتزقة، وقوات شبه عسكرية" لكن" مصادمات بين الشعوب" مستحيلة".

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.

في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وردا على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.

وأيدت دول بينها روسيا والمكسيك وكوبا وتركيا وبوليفيا، مادورو، واعتبرته الرئيس الشرعي للبلاد، فيما أيدت دول أخرى رئيس البرلمان المنقلب منها بريطانيا وأمريكا وفرنسا والسويد والبرتغال.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "إن روسيا ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكا استراتيجيا لموسكو، وسنعمل على حماية سيادتها".