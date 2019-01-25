نائب وزير الخارجية الروسي يصل بروكسل للمشاركة باجتماع مجلس روسيا - الناتو

بروكسل — سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن ريابكوف قوله، ردا على على أسئلة الصحفيين الروس بعد وصوله إلى العاصمة البلجيكية: "وصولي بالطبع مرتبط بمعاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".
يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة" تمّ التوقيع عليها بين كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في العام 1987، وتتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بين حين وآخر، الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في الـ4 من ديسمبر / كانون الأول 2018، أنه أمام روسيا 60 يوما للامتثال لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى وخلافا لذلك واشنطن ستعلق التزامها بالاتفاقية وهذا يمكن أن يحدث في 2 فبراير / شباط المقبل.
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