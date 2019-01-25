نائب وزير الخارجية الروسي يصل بروكسل للمشاركة باجتماع مجلس روسيا - الناتو

وصل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة إلى بروكسل للمشاركة بالاجتماع المقرر لمجلس روسيا - الناتو، بشأن معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

بروكسل — سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" عن ريابكوف قوله، ردا على على أسئلة الصحفيين الروس بعد وصوله إلى العاصمة البلجيكية: "وصولي بالطبع مرتبط بمعاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

© Sputnik . Sergey Pyatakov لافروف: لا مصلحة لروسيا والولايات المتحدة إلغاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

هذا وفي سياق متصل استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، إمكانية توصل مجلس روسيا — الناتو، رسم مسار للخروج من أزمة معاهدة الصواريخ، لكنه قال، سنحاول.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة" تمّ التوقيع عليها بين كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في العام 1987، وتتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بين حين وآخر، الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في الـ4 من ديسمبر / كانون الأول 2018، أنه أمام روسيا 60 يوما للامتثال لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى وخلافا لذلك واشنطن ستعلق التزامها بالاتفاقية وهذا يمكن أن يحدث في 2 فبراير / شباط المقبل.