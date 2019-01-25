بومبيو: اجتماع القمة الثاني بين ترامب وكيم جون أون في غضون 60 يوما

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، بأن اجتماع القمة الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيعقد في غضون 60 يوما.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو في برنامج "عرض لورا انغرام" وزعته دائرة الصحافة في وزارة الخارجية الأمريكية: "سيكون هناك (اجتماع) آخر في غضون 60 يوما، هذه هي الخطة".

© REUTERS / POOL البيت الأبيض يعلن عقد قمة جديدة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الجمعة الماضية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي زعيم كوريا الشمالية قريبا.

واجتمع ترامب، لمدة ساعة ونصف الساعة، مع المبعوث الكوري الشمالي، كيم يونج تشول، لبحث القمة الثانية، ونزع السلاح النووي.

وأعلن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنه سيبذل الكثير من الجهد لجعل اجتماعه الثاني مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فعالا.

وفي أول قمة بينهما، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.